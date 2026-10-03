Маска сварщика Зубр Мастер 11074
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Характеристики
Описание товара Маска сварщика Зубр Мастер 11074
Щиток сварщика ЗУБР 11074 Предназначен для индивидуальной защиты лица сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла Особенности: Оснащен автоматически затемняющимся светофильтром Возможность ручной регулировки чувствительности оптических датчиков и задержки затемнения Скорость затемнения 1/25000 сек Регулируемая скорость высветления свето фильтра от 0,1 до 1 сек Выполнен из высокопрочного негорючего пластика Регулировка наклона щитка и расстояния до лица Плавная пошаговая регулировка наголовно й ленты по размеру головы 54–62 см Температурны й режим работы от -5 до +55°С Легкая и быстрая замена покровного стекла свето фильтра и подложки
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Теги товара: маски-хамелеон
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
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