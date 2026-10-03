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Маска сварщика Зубр Мастер 11074 купить с доставкой в Москве
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Маска сварщика Зубр Мастер 11074

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Маска сварщика Зубр Мастер 11074 - фото 1
Маска сварщика Зубр Мастер 11074 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
92х42 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
42
Ширина экрана, мм
92
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11074 - фото 1
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11074 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маска сварщика Зубр Мастер 11074
3 010 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
92х42 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
42
Ширина экрана, мм
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х23
Вес, г.
810

Описание товара Маска сварщика Зубр Мастер 11074

Щиток сварщика ЗУБР 11074 Предназначен для индивидуальной защиты лица сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла Особенности: Оснащен автоматически затемняющимся светофильтром Возможность ручной регулировки чувствительности оптических датчиков и задержки затемнения Скорость затемнения 1/25000 сек Регулируемая скорость высветления свето фильтра от 0,1 до 1 сек Выполнен из высокопрочного негорючего пластика Регулировка наклона щитка и расстояния до лица Плавная пошаговая регулировка наголовно й ленты по размеру головы 54–62 см Температурны й режим работы от -5 до +55°С Легкая и быстрая замена покровного стекла свето фильтра и подложки



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Теги товара: маски-хамелеон

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
92х42 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
42
Ширина экрана, мм
92
Страна производитель
Китай
Описание
Щиток сварщика ЗУБР 11074 Предназначен для индивидуальной защиты лица сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла Особенности: Оснащен автоматически затемняющимся светофильтром Возможность ручной регулировки чувствительности оптических датчиков и задержки затемнения Скорость затемнения 1/25000 сек Регулируемая скорость высветления свето фильтра от 0,1 до 1 сек Выполнен из высокопрочного негорючего пластика Регулировка наклона щитка и расстояния до лица Плавная пошаговая регулировка наголовно й ленты по размеру головы 54–62 см Температурны й режим работы от -5 до +55°С Легкая и быстрая замена покровного стекла свето фильтра и подложки


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика Зубр Мастер 11074 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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