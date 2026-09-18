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Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 купить с доставкой в Москве
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Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000

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Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 1
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 2
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 3
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 4
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 5
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 6
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 7
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 1
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 2
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 3
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 4
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 5
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 6
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 7
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
9 840 руб.  20 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266729
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Вид двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
3.6
Производительность
1000
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х40
Вес, кг.
20

Описание товара Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000

Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000



Теги товара: бензиновые

Отзывы о товаре Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Вид двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
3.6
Производительность
1000
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000


Теги товара: бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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