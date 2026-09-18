Мотобур Elitech БМ 70Н
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Характеристики
Описание товара Мотобур Elitech БМ 70Н
Бензиновый мотобур Elitech БМ 70Н успешно справится с бурением почвы, мерзлого грунта и льда. Регулируемые длинные ручки позволят справиться с прибором одному оператору, но не мешают парной работе. Оборудование позволяет использовать буры с посадкой 2 см и предельным диаметром 30 см, развивая их скорость до 7500 об/мин. Прибор Elitech БМ 70Н оснащен двухтактным двигателем с мощностью 3.3 л.с., электрическим стартером и баком на 1.4 л. В качестве топлива используется смесь масла и бензина. С помощью этого бытового прибора вы пробурите большие отверстия в грунте для установки столбов, заборов и прочих ограждений.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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