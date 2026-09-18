Инструмент многофункциональный Makita DTM51Z
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265937
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х11х9
Вес, кг.
1.85
Описание товара Инструмент многофункциональный Makita DTM51Z
Реноватор Makita DTM51Z – универсальное решение для выполнения различных технологических операций. С его помощью можно проводить зачистку, резку, полировку. В реноватор устанавливаются соответствующее насадки для этой цели. Данное оборудование получило мощность 390 Вт. При работе реноватор Makita DTM51Z выдает от 6000 до 20000 колебаний в минуту. Максимальный угол колебаний – L/R 3.2°. Устройство обладает хорошей производительностью и оперативно справляется с поставленными задачами.
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Реноватор Makita DTM51Z – универсальное решение для выполнения различных технологических операций. С его помощью можно проводить зачистку, резку, полировку. В реноватор устанавливаются соответствующее насадки для этой цели. Данное оборудование получило мощность 390 Вт. При работе реноватор Makita DTM51Z выдает от 6000 до 20000 колебаний в минуту. Максимальный угол колебаний – L/R 3.2°. Устройство обладает хорошей производительностью и оперативно справляется с поставленными задачами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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