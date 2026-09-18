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Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) купить с доставкой в Москве
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Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191)

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Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 1
Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 2
Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 3
Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 4
Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 5
Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виброплита бензиновая
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1.5
  • Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 1
  • Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 2
  • Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 3
  • Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 4
  • Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 5
  • Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265002
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Характеристики

Бренд
ТСС
Тип товара
Виброплита бензиновая
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1.5
Тактность двигателя
4-х тактный
Ширина, см
67
Высота, см
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х55х39
Вес, кг.
60

Описание товара Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191)

Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм.



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Отзывы о товаре Виброплита ТСС TSS-WP60L (207191)




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Характеристики
Бренд
ТСС
Тип товара
Виброплита бензиновая
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1.5
Тактность двигателя
4-х тактный
Ширина, см
67
Высота, см
79
Страна производитель
Китай
Описание
Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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