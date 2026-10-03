Дрель аккумуляторная Makita DHP451RFE
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 750 руб.
В наличии
Код товара: 264755
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х37х14
Вес, кг.
2.2
Описание товара Дрель аккумуляторная Makita DHP451RFE
Дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 3 А*ч и напряжением 18 В. Трехскоростной редуктор и 16+2 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 0-300/0-600/0-1700 об/мин.
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Дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 3 А*ч и напряжением 18 В. Трехскоростной редуктор и 16+2 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 0-300/0-600/0-1700 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель аккумуляторная Makita DHP451RFE - стоимость товара 27750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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