Камера для грузовиков SKY CMT-500 12В универсальная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264502
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP68
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
720x480
Тип установки
проводная
Угол обзора
120°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х7
Вес, г.
500
Описание товара Камера для грузовиков SKY CMT-500 12В универсальная
Цветная камера 12 В на базе мощного процессора CMOS для установки на крыши грузовых автомобилей. Она оснащена встроенным датчиком света, видеосистемой формата NTSC и инфракрасной подсветкой. Благодаря светочувствительной матрице камера передает изображение при минимальном освещении 0 Lux,предоставляет угол обзора 120 градусов.
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Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP68
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
720x480
Тип установки
проводная
Угол обзора
120°
Страна производитель
Китай
Цветная камера 12 В на базе мощного процессора CMOS для установки на крыши грузовых автомобилей. Она оснащена встроенным датчиком света, видеосистемой формата NTSC и инфракрасной подсветкой. Благодаря светочувствительной матрице камера передает изображение при минимальном освещении 0 Lux,предоставляет угол обзора 120 градусов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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