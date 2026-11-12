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Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м) купить с доставкой в Москве
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Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м)

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Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260357
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м)
420 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Визомат
Тип товара
Шумоизоляция
Размеры в упаковке, см
77х53х1
Вес, г.
500

Описание товара Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м)

Идеально подходит для восстановительных кузовных работ. Придает жесткость металлическому кузову автомобиля.

Отзывы о товаре Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м)




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Характеристики
Бренд
Визомат
Тип товара
Шумоизоляция
Описание
Идеально подходит для восстановительных кузовных работ. Придает жесткость металлическому кузову автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шумоизоляция Визомат ПБ-2 (0.53*0.75м) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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