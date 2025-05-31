Тонометр Omron RS2
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Характеристики
Описание товара Тонометр Omron RS2
Тонометр на запястье Omron RS2, модель HEM 6121-RU - это автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса. Прибор отличается высоким уровнем надежности, компактными размерами и простым управлением. Функционал измерителя шире по сравнению с базовой моделью нового поколения тонометров на запястье Omron RS1 за счет использования большего объема памяти и дополнительного индикатора повышенного давления. Внешний вид двух приборов одинаковый. Название модели можно проверить на тыльной стороне электронного блока.
Как и все модели автоматических тонометров на запястье, Omron RS2 использует усовершенствованную технологию Intellisense. Алгоритмы, заложенные в технологии, подстраиваются под индивидуальные параметры каждого пользователя, не создавая чрезмерного давления в манжете при нагнетании воздуха. Таким образом, гарантируется комфортное и безболезненное измерение без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или повторной накачки манжеты. Технология Intellisense всегда производит автоматический выбор необходимого давления в манжете перед измерением.
Особенности:
- Быстрое, безболезненное и простое измерение пульса и артериального давления
- Технология управления Intellisense - интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
- Крупный жидкокристаллический дисплей
- Интегрированный индикатор повышенного давления
- Индикатор аритмии
- Индикатор правильной фиксации манжеты
- Индикатор излишне свободной фиксации манжеты
- В памяти тонометра сохраняется результаты 30 измерений
- Совместимость с приложением Omron Connect
- Окружность манжеты составляет от 13,5 до 21,5 сантиметров
- Манжета, немаркого цвета, имеет эргономичный корпус и изготовлена из экологически чистых материалов
- В комплекте пластиковый чехол для удобного и безопасного хранения оборудования
- Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного запястного тонометра
- Работает от батареек, набор которых идет в комплекте
- Электронный блок тонометра Omron RS2 (HEM 6121-RU)
- Физиологическая манжета 13,5 - 21,5 см
- Руководство по эксплуатации
- Футляр для хранения прибора
- Комплект элементов питания
- Гарантийный талон
- Журнал для записи артериального давления
Видеообзор на Тонометр Omron RS2
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Как и все модели автоматических тонометров на запястье, Omron RS2 использует усовершенствованную технологию Intellisense. Алгоритмы, заложенные в технологии, подстраиваются под индивидуальные параметры каждого пользователя, не создавая чрезмерного давления в манжете при нагнетании воздуха. Таким образом, гарантируется комфортное и безболезненное измерение без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или повторной накачки манжеты. Технология Intellisense всегда производит автоматический выбор необходимого давления в манжете перед измерением.
Особенности:
- Быстрое, безболезненное и простое измерение пульса и артериального давления
- Технология управления Intellisense - интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
- Крупный жидкокристаллический дисплей
- Интегрированный индикатор повышенного давления
- Индикатор аритмии
- Индикатор правильной фиксации манжеты
- Индикатор излишне свободной фиксации манжеты
- В памяти тонометра сохраняется результаты 30 измерений
- Совместимость с приложением Omron Connect
- Окружность манжеты составляет от 13,5 до 21,5 сантиметров
- Манжета, немаркого цвета, имеет эргономичный корпус и изготовлена из экологически чистых материалов
- В комплекте пластиковый чехол для удобного и безопасного хранения оборудования
- Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного запястного тонометра
- Работает от батареек, набор которых идет в комплекте
- Электронный блок тонометра Omron RS2 (HEM 6121-RU)
- Физиологическая манжета 13,5 - 21,5 см
- Руководство по эксплуатации
- Футляр для хранения прибора
- Комплект элементов питания
- Гарантийный талон
- Журнал для записи артериального давления
Видеообзор на Тонометр Omron RS2
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Очень понравился, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Всё БЕЗУПРЕЧНО! Мама очень довольна...
Достоинства:
Комментарий:
Упакован корошо, но не запечатан.Удобный, компактный, тихий.
Достоинства:
Комментарий:
Классный тонометр! Удобен в использовании. Быстрее других измеряет, так как делает это при наборе давления (другие при спуске). Делаю три измерения подряд. Разброс в систолическом до 6 мм рт.ст., в диастолическом до 5. Например, первое измерение 116/86, второе 118/85, третье 113/81. Это допустимая погрешность для запясных тонометров.
Достоинства:
Комментарий:
показывает не точное давление.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает,сверяли с ручным, разница 3-5ед, батарейки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Такой классный миниатюрный) сложно открыть было крышечку для отделения батареек, даже не поняла как открыла, долго мучилась. Работает, давление измеряет. Но надо сесть и посмотреть с покоиться, а то первый раз на бегу почти измеряла, ну и получила, что получила Спасибо продавцу! Довольна)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает если правильно измерять.
Достоинства:
Комментарий:
коротко: удобный и простой в использовании,погрешность в пределах нормы. подробно: покупался в подарок другу,пришло время когда тонометр это уже обыденность,эх ) Вообщем,отличная вещь,теперь помогает ему с пониманием пить или не пить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр, беру третий уже в подарок маме и дочке.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, первое впечатление хорошее,посмотрим как прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный и удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр , пришел хорошо упакован . Проверили сразу на месте , Батарейки в комплекте, что порадовало .
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Мерит хорошо. Дешевле чем в аптеке.
Достоинства:
Комментарий:
пока привыкаю, но стационарный на плечо удобнее
Достоинства:
Комментарий:
отличный тонометр, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает .Проверяли не врет.Фирма нормальная,несколько медицинских товаров этой фирмы у нас есть.Нареканий нет.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Меня все устраивает. Брала такой же в подарок. Погрешности не замечаю,если есть,то небольшая.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю на сколько точен, но вещь удобная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, качественный прибор.
Достоинства:
Комментарий:
Начали пользоваться,пока что нареканий нет,дальше посмотрим...
Достоинства:
Комментарий:
Что-то еще не поймем, то правильно мерит то с ошибкой, руку держим правильно, все как на картинке
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар,соответствует заявленному качеству,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
То, что нужно, лёгкий, функциональный. Ещё и 2 батарейки к нему!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная компактная вещь Всегда со мной Работает точно Полностью заменил мне громоздкую стационарную модель!
Достоинства:
Комментарий:
компактный, однако, если посмотреть на новые стационарные, то стоит подумать о выборе. на данный момент я бы все-же предпочёл выбор в сторону обычного (не нужно руку держать на уровне груди, да и должно быть более точное измерение, опять же зависит от бренда) нужно измерять как в инструкции написано. естественно есть погрешность ,но в пределах как на обычном электронном тонометре (10-13 летней давности)
Отзывы о товаре Тонометр Omron RS2
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Очень понравился, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Всё БЕЗУПРЕЧНО! Мама очень довольна...
Достоинства:
Комментарий:
Упакован корошо, но не запечатан.Удобный, компактный, тихий.
Достоинства:
Комментарий:
Классный тонометр! Удобен в использовании. Быстрее других измеряет, так как делает это при наборе давления (другие при спуске). Делаю три измерения подряд. Разброс в систолическом до 6 мм рт.ст., в диастолическом до 5. Например, первое измерение 116/86, второе 118/85, третье 113/81. Это допустимая погрешность для запясных тонометров.
Достоинства:
Комментарий:
показывает не точное давление.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает,сверяли с ручным, разница 3-5ед, батарейки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Такой классный миниатюрный) сложно открыть было крышечку для отделения батареек, даже не поняла как открыла, долго мучилась. Работает, давление измеряет. Но надо сесть и посмотреть с покоиться, а то первый раз на бегу почти измеряла, ну и получила, что получила Спасибо продавцу! Довольна)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает если правильно измерять.
Достоинства:
Комментарий:
коротко: удобный и простой в использовании,погрешность в пределах нормы. подробно: покупался в подарок другу,пришло время когда тонометр это уже обыденность,эх ) Вообщем,отличная вещь,теперь помогает ему с пониманием пить или не пить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр, беру третий уже в подарок маме и дочке.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, первое впечатление хорошее,посмотрим как прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный и удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр , пришел хорошо упакован . Проверили сразу на месте , Батарейки в комплекте, что порадовало .
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Мерит хорошо. Дешевле чем в аптеке.
Достоинства:
Комментарий:
пока привыкаю, но стационарный на плечо удобнее
Достоинства:
Комментарий:
отличный тонометр, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает .Проверяли не врет.Фирма нормальная,несколько медицинских товаров этой фирмы у нас есть.Нареканий нет.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Меня все устраивает. Брала такой же в подарок. Погрешности не замечаю,если есть,то небольшая.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю на сколько точен, но вещь удобная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, качественный прибор.
Достоинства:
Комментарий:
Начали пользоваться,пока что нареканий нет,дальше посмотрим...
Достоинства:
Комментарий:
Что-то еще не поймем, то правильно мерит то с ошибкой, руку держим правильно, все как на картинке
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар,соответствует заявленному качеству,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
То, что нужно, лёгкий, функциональный. Ещё и 2 батарейки к нему!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная компактная вещь Всегда со мной Работает точно Полностью заменил мне громоздкую стационарную модель!
Достоинства:
Комментарий:
компактный, однако, если посмотреть на новые стационарные, то стоит подумать о выборе. на данный момент я бы все-же предпочёл выбор в сторону обычного (не нужно руку держать на уровне груди, да и должно быть более точное измерение, опять же зависит от бренда) нужно измерять как в инструкции написано. естественно есть погрешность ,но в пределах как на обычном электронном тонометре (10-13 летней давности)