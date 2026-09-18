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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
218 990 руб. 

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Код товара: 251208
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х28
Вес, кг.
11.74

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный

Тринокулярный цифровой микроскоп с ЖК-экраном Levenhuk MED D35T LCD создан для профессиональных микроисследований в медицине, биохимии, классической биологии и других научных областях. Он станет достойным приобретением для клинико-диагностической лаборатории или кафедры высшего учебного заведения. Микроскоп комплектуется цифровой камерой с ЖК-экраном, позволяет работать с освещением по методу Келера и поддерживает масляную иммерсию. В микроскопе установлена планахроматическая оптика, позволяющая вести наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярный цифровой микроскоп с ЖК-экраном Levenhuk MED D35T LCD создан для профессиональных микроисследований в медицине, биохимии, классической биологии и других научных областях. Он станет достойным приобретением для клинико-диагностической лаборатории или кафедры высшего учебного заведения. Микроскоп комплектуется цифровой камерой с ЖК-экраном, позволяет работать с освещением по методу Келера и поддерживает масляную иммерсию. В микроскопе установлена планахроматическая оптика, позволяющая вести наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - стоимость товара 218990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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