Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30
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Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Емкость, Ач
17000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
17000
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233887
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
500 А
Комплектация
документация, зарядное устройство автомобильное, набор проводов для мобильных устройств, сетевое зарядное устройство, сумка-чехол
Особенности
Защита от короткого замыкания
Емкость, Ач
17000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
17000
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Разъемы
2xUSB, Type-C
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х6
Вес, кг.
1.34
Описание товара Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30
Пусковое устройство CARKU PRO-30 действует с напряжением 12 В. Предусматривается наличие яркой LED-индикации и встроенного фонаря. Прибор действует при пусковом токе в диапазоне 500-1200 А. Аккумулятор дополнен двумя USB-портами и интерфейсом Type-C. Устройство CARKU PRO-30 оснащено батареей с емкостью 17 А?ч. При входящем питании напряжение составляет 220 В. Предусматривается наличие надежной защиты от короткого замыкания. Прибор весом 600 г поставляется в удобной для хранения и переноски сумке-чехле вместе с набором проводов для различных мобильных устройств.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
500 А
Комплектация
документация, зарядное устройство автомобильное, набор проводов для мобильных устройств, сетевое зарядное устройство, сумка-чехол
Особенности
Защита от короткого замыкания
Емкость, Ач
17000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
17000
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Разъемы
2xUSB, Type-C
Развернуть
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Пусковое устройство CARKU PRO-30 действует с напряжением 12 В. Предусматривается наличие яркой LED-индикации и встроенного фонаря. Прибор действует при пусковом токе в диапазоне 500-1200 А. Аккумулятор дополнен двумя USB-портами и интерфейсом Type-C. Устройство CARKU PRO-30 оснащено батареей с емкостью 17 А?ч. При входящем питании напряжение составляет 220 В. Предусматривается наличие надежной защиты от короткого замыкания. Прибор весом 600 г поставляется в удобной для хранения и переноски сумке-чехле вместе с набором проводов для различных мобильных устройств.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
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