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Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 купить с доставкой в Москве
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Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30

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Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 1
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 2
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 3
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 4
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 5
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 6
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Емкость, Ач
17000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
17000
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 5
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 6
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233887
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Характеристики

Бренд
CARKU E-Power
Тип товара
Пусковое устройство
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
500 А
Комплектация
документация, зарядное устройство автомобильное, набор проводов для мобильных устройств, сетевое зарядное устройство, сумка-чехол
Особенности
Защита от короткого замыкания
Емкость, Ач
17000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
17000
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Разъемы
2xUSB, Type-C
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х6
Вес, кг.
1.34

Описание товара Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30

Пусковое устройство CARKU PRO-30 действует с напряжением 12 В. Предусматривается наличие яркой LED-индикации и встроенного фонаря. Прибор действует при пусковом токе в диапазоне 500-1200 А. Аккумулятор дополнен двумя USB-портами и интерфейсом Type-C. Устройство CARKU PRO-30 оснащено батареей с емкостью 17 А?ч. При входящем питании напряжение составляет 220 В. Предусматривается наличие надежной защиты от короткого замыкания. Прибор весом 600 г поставляется в удобной для хранения и переноски сумке-чехле вместе с набором проводов для различных мобильных устройств.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-30




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Характеристики
Бренд
CARKU E-Power
Тип товара
Пусковое устройство
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
500 А
Комплектация
документация, зарядное устройство автомобильное, набор проводов для мобильных устройств, сетевое зарядное устройство, сумка-чехол
Особенности
Защита от короткого замыкания
Емкость, Ач
17000
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
17000
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Разъемы
2xUSB, Type-C
Развернуть
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пусковое устройство CARKU PRO-30 действует с напряжением 12 В. Предусматривается наличие яркой LED-индикации и встроенного фонаря. Прибор действует при пусковом токе в диапазоне 500-1200 А. Аккумулятор дополнен двумя USB-портами и интерфейсом Type-C. Устройство CARKU PRO-30 оснащено батареей с емкостью 17 А?ч. При входящем питании напряжение составляет 220 В. Предусматривается наличие надежной защиты от короткого замыкания. Прибор весом 600 г поставляется в удобной для хранения и переноски сумке-чехле вместе с набором проводов для различных мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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