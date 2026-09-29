Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit
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Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Мощность вспышки, Дж
0
Цветовая температура
5500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%4 770 руб. 6 120 руб.
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3 870 руб.
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3 870 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 231508
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 770 руб. -22%
6 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
Фотобокс LFPB-1 (40 х 40 х 40 см): 1 шт., Осветитель LHPAT-15-1: 2шт., Стойка 33,5 — 45 см: 2шт., Сменные фоны в комплекте: Белый, Синий, Черный, Красный
Мощность вспышки, Дж
0
Цветовая температура
5500К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х27
Вес, кг.
2.9
Описание товара Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit
Компактный и мобильный комплект постоянного света Falcon Eyes LFPB-1 kit — это готовое решение для качественной предметной и макросъемки. Набор разработан специально для блогеров, владельцев интернет-магазинов и мастеров ручной работы (Handmade). С его помощью можно легко создавать профессиональные фотографии товаров для каталогов, маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) и социальных сетей, используя даже обычный смартфон.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
Фотобокс LFPB-1 (40 х 40 х 40 см): 1 шт., Осветитель LHPAT-15-1: 2шт., Стойка 33,5 — 45 см: 2шт., Сменные фоны в комплекте: Белый, Синий, Черный, Красный
Мощность вспышки, Дж
0
Цветовая температура
5500К
Страна производитель
Китай
Компактный и мобильный комплект постоянного света Falcon Eyes LFPB-1 kit — это готовое решение для качественной предметной и макросъемки. Набор разработан специально для блогеров, владельцев интернет-магазинов и мастеров ручной работы (Handmade). С его помощью можно легко создавать профессиональные фотографии товаров для каталогов, маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) и социальных сетей, используя даже обычный смартфон.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Комплект Falcon Eyes LFPB-1 kit - стоимость товара 4770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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