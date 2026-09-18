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Система потолочная подвесная Falcon Eyes А 3303 купить с доставкой в Москве
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Система потолочная подвесная Falcon Eyes А 3303

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Система потолочная подвесная Falcon Eyes А 3303
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231154
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система установки фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.2х0.4х0.37
Вес, кг.
60

Описание товара Система потолочная подвесная Falcon Eyes А 3303

Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод.

Отзывы о товаре Система потолочная подвесная Falcon Eyes А 3303




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система установки фона
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система потолочная подвесная Falcon Eyes А 3303 - этот товар вы можете купить по цене 44160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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