Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный
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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221816
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, кг.
1.57
Описание товара Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный
Весы напольные электронные Starwind SSP6051 для определения не только массы тела, но и доли жировой ткани, доли мышечной ткани, доли воды, доли костной ткани и расчет индекса массы тела (BMI). Точность измерения 100 г, единицы измерения кг и фунты.
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Весы напольные электронные Starwind SSP6051 для определения не только массы тела, но и доли жировой ткани, доли мышечной ткани, доли воды, доли костной ткани и расчет индекса массы тела (BMI). Точность измерения 100 г, единицы измерения кг и фунты.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
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