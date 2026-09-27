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Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный купить с доставкой в Москве
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Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный

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Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221816
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Весы напольные
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, кг.
1.57

Описание товара Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный

Весы напольные электронные Starwind SSP6051 для определения не только массы тела, но и доли жировой ткани, доли мышечной ткани, доли воды, доли костной ткани и расчет индекса массы тела (BMI). Точность измерения 100 г, единицы измерения кг и фунты.

Отзывы о товаре Весы напольные электронные Starwind SSP6051 макс.180кг черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Весы напольные
Описание
Весы напольные электронные Starwind SSP6051 для определения не только массы тела, но и доли жировой ткани, доли мышечной ткани, доли воды, доли костной ткани и расчет индекса массы тела (BMI). Точность измерения 100 г, единицы измерения кг и фунты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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