Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планетарий
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
стильный дизайн. Регулируемый угол наклона проекции. Мощный светодиод. Настраиваемый таймер автоотключения. Яркая проекция без искажений по краям картинки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий
С домашним планетарием HomeStar Classic от компании SEGATOYS вы сможете любоваться прекрасным звездным небом, не выходя из дома. Планетарий создает потрясающе четкую и яркую проекцию 60 000 звезд – в сотни раз больше, чем можно увидеть в городе невооруженным глазом. Кроме того, HomeStarClassic имитирует суточное вращение и эффект падающих звезд, что делает проекцию ночного неба удивительно реалистичной. Объектив планетария собран из 6 оптических элементов высочайшего качества. В конструкции используются линзы Френеля – это позволяет значительно снизить вес прибора. Наклон объектива можно регулировать. В комплект входят диски со слайдами «Звезды» и «Звезды в созвездиях». Планетарий проецирует 50 000 звезд Млечного Пути и 10 000 звезд из удаленных галактик. Для максимального реалистичного отображения ночного неба предусмотрена функция суточного вращения для обоих земных полушарий.Эффект падающих звезд позволяет добиться еще большей зрелищности. Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic работает совершенно бесшумно. Имеется таймер автоматического отключения прибора через 15, 30 или 60 минут.
стильный дизайн. Регулируемый угол наклона проекции. Мощный светодиод. Настраиваемый таймер автоотключения. Яркая проекция без искажений по краям картинки
Страна производитель
Китай
Описание
С домашним планетарием HomeStar Classic от компании SEGATOYS вы сможете любоваться прекрасным звездным небом, не выходя из дома. Планетарий создает потрясающе четкую и яркую проекцию 60 000 звезд – в сотни раз больше, чем можно увидеть в городе невооруженным глазом. Кроме того, HomeStarClassic имитирует суточное вращение и эффект падающих звезд, что делает проекцию ночного неба удивительно реалистичной. Объектив планетария собран из 6 оптических элементов высочайшего качества. В конструкции используются линзы Френеля – это позволяет значительно снизить вес прибора. Наклон объектива можно регулировать. В комплект входят диски со слайдами «Звезды» и «Звезды в созвездиях». Планетарий проецирует 50 000 звезд Млечного Пути и 10 000 звезд из удаленных галактик. Для максимального реалистичного отображения ночного неба предусмотрена функция суточного вращения для обоих земных полушарий.Эффект падающих звезд позволяет добиться еще большей зрелищности. Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic работает совершенно бесшумно. Имеется таймер автоматического отключения прибора через 15, 30 или 60 минут.
Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий