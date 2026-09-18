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Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт купить с доставкой в Москве
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Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт

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Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 1
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 2
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 3
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 4
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 5
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 6
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 7
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 8
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 1
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 2
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 3
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 4
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 5
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 6
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 7
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 8
  • Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217777
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х40х36
Вес, кг.
21

Описание товара Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт

Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 7 Compact 3000Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 64390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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