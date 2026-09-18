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Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) купить с доставкой в Москве
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Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК)

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Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 1
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 2
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 3
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 4
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 5
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 6
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 7
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 8
Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые рули
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
28
Коробка передач
есть
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 1
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 2
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 3
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 4
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 5
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 6
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 7
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 8
  • Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210907
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
28
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Коробка передач
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х27
Вес, кг.
3.2

Описание товара Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК)

Руль Defender Forsage GTR – это игровой манипулятор, эргономичный и удобный, разработанный для максимально реалистичной игры на персональных компьютерах. Он взаимодействует быстро и без сбоев с техникой разных поколений благодаря универсальному USB-интерфейсу. Система виброотдачи позволяет прочувствовать каждый поворот и каждое движение на уровне тактильных ощущений, погрузиться в виртуальный мир игры. Диаметр такого руля – 28 см. Его достаточно, чтобы устройством можно было легко управлять. Руль Defender Forsage GTR имеет соединения проводного типа. Он покрыт резиновой оплеткой, которая защищает каркас от повреждений, и приятен для рук. Устройство может поворачиваться на 180°, что в самый раз для гоночных игр. Специальная система D-pad позволит контролировать каждое движение в игре, а педали тормоза и газа выглядят максимально реалистично. Прибор оборудован 12 кнопками и подрулевыми переключателями. Вес устройства – 3.1 кг. Крепление на присосках удерживает руль, он не скользит.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
28
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Коробка передач
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Руль Defender Forsage GTR – это игровой манипулятор, эргономичный и удобный, разработанный для максимально реалистичной игры на персональных компьютерах. Он взаимодействует быстро и без сбоев с техникой разных поколений благодаря универсальному USB-интерфейсу. Система виброотдачи позволяет прочувствовать каждый поворот и каждое движение на уровне тактильных ощущений, погрузиться в виртуальный мир игры. Диаметр такого руля – 28 см. Его достаточно, чтобы устройством можно было легко управлять. Руль Defender Forsage GTR имеет соединения проводного типа. Он покрыт резиновой оплеткой, которая защищает каркас от повреждений, и приятен для рук. Устройство может поворачиваться на 180°, что в самый раз для гоночных игр. Специальная система D-pad позволит контролировать каждое движение в игре, а педали тормоза и газа выглядят максимально реалистично. Прибор оборудован 12 кнопками и подрулевыми переключателями. Вес устройства – 3.1 кг. Крепление на присосках удерживает руль, он не скользит.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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