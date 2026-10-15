Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential
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Характеристики
Тип товара
Прибор для укладки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
В наличии
Код товара: 209635
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 540 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
10
Количество режимов нагрева
10
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х9х5
Вес, г.
533
Описание товара Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential
Выпрямитель для волос удобно использовать не только дома, но и в поездках: он сам способен определить уровень напряжения сети. За безопасность использования отвечают опция автоотключения, срабатывающая через час после окончания использования, а также защита от перегрева.
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Бренд
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
10
Количество режимов нагрева
10
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230
Покрытие насадок
керамическое
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Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Выпрямитель для волос удобно использовать не только дома, но и в поездках: он сам способен определить уровень напряжения сети. За безопасность использования отвечают опция автоотключения, срабатывающая через час после окончания использования, а также защита от перегрева.
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - купить по цене 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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