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Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential купить с доставкой в Москве
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Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential

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Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 1
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 2
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 3
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 4
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 5
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прибор для укладки волос
  • Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 1
  • Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 2
  • Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 3
  • Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 4
  • Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 5
  • Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 209635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential
3 540 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
10
Количество режимов нагрева
10
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х9х5
Вес, г.
533

Описание товара Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential

Выпрямитель для волос удобно использовать не только дома, но и в поездках: он сам способен определить уровень напряжения сети. За безопасность использования отвечают опция автоотключения, срабатывающая через час после окончания использования, а также защита от перегрева.

Отзывы о товаре Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
10
Количество режимов нагрева
10
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230
Покрытие насадок
керамическое
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Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Описание
Выпрямитель для волос удобно использовать не только дома, но и в поездках: он сам способен определить уровень напряжения сети. За безопасность использования отвечают опция автоотключения, срабатывающая через час после окончания использования, а также защита от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - купить по цене 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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