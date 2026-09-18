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Минисистема Hyundai H-MC160 черный купить с доставкой в Москве
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Минисистема Hyundai H-MC160 черный

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Минисистема Hyundai H-MC160 черный - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC160 черный - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC160 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Магнитолы
  • Минисистема Hyundai H-MC160 черный - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC160 черный - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC160 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 350 руб.  2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207399
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Магнитолы
Время работы
5
Входы
USB, AUX
Высота, см
40
Дисплей
есть
Другие функции
подсветка
Материал корпуса
пластик
Мощность звука
50
Мощность магнитолы
50
Питание от сети
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка SD/MMC
Да
Поддержка карт памяти
да
Прием
FM
Пульт ДУ
есть
Радиотюнер
Да
Суммарная мощность
50
Тип элементов питания
Li-Ion
Ширина, см
17
Элементы питания
аккумулятор, от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х15
Вес, кг.
2.03

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC160 черный

Стильная портативная акустика Hyundai H-MC160 поможет вам устроить вечеринку и даже спеть в друзьями любимые песни. Корпус устройства не только красивый и надежный, но и подсвечивается переливающейся подсветкой, что добавляет эффектности виду в целом. Мощность 50 Вт, дает высокую громкость на выходе и отличное качество звука.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC160 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Магнитолы
Время работы
5
Входы
USB, AUX
Высота, см
40
Дисплей
есть
Другие функции
подсветка
Материал корпуса
пластик
Мощность звука
50
Мощность магнитолы
50
Питание от сети
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Поддержка SD/MMC
Да
Поддержка карт памяти
да
Прием
FM
Пульт ДУ
есть
Радиотюнер
Да
Суммарная мощность
50
Тип элементов питания
Li-Ion
Ширина, см
17
Элементы питания
аккумулятор, от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная портативная акустика Hyundai H-MC160 поможет вам устроить вечеринку и даже спеть в друзьями любимые песни. Корпус устройства не только красивый и надежный, но и подсвечивается переливающейся подсветкой, что добавляет эффектности виду в целом. Мощность 50 Вт, дает высокую громкость на выходе и отличное качество звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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