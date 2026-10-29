Весы кухонные Delta КСЕ-36 Черника
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Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 199064
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х18х14
Вес, г.
480
Описание товара Весы кухонные Delta КСЕ-36 Черника
Кухонные весы Delta КСЕ-36 имеют оригинальный и яркий дизайн. Они удобны в использовании и созданы для взвешивания пищевых продуктов или небольших предметов. Платформа изготовлена из упрочненного стекла. В наличии полезная функция тарокомпенсации, позволяющая не учитывать вес емкости, в которой проводилось измерение.
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Кухонные весы Delta КСЕ-36 имеют оригинальный и яркий дизайн. Они удобны в использовании и созданы для взвешивания пищевых продуктов или небольших предметов. Платформа изготовлена из упрочненного стекла. В наличии полезная функция тарокомпенсации, позволяющая не учитывать вес емкости, в которой проводилось измерение.
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
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Весы кухонные Delta КСЕ-36 Черника - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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