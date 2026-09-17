Top.Mail.Ru
Фритюрница Kitfort КТ-2023 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фритюрница Kitfort КТ-2023

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 1
Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 2
Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 3
Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 2
  • Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 3
  • Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193927
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х23
Вес, кг.
3.2

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2023

Продукты во фритюрнице Kitfort КТ-2023 готовятся быстрее, чем на сковороде из-за короткого воздействия высокой температуры со всех сторон. Хорошо зажаренные во фритюре продукты покрыты хрустящей корочкой, под которой почти нет масла.



Теги товара: серебристые

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2023




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Описание
Продукты во фритюрнице Kitfort КТ-2023 готовятся быстрее, чем на сковороде из-за короткого воздействия высокой температуры со всех сторон. Хорошо зажаренные во фритюре продукты покрыты хрустящей корочкой, под которой почти нет масла.


Теги товара: серебристые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фритюрница Kitfort КТ-2023 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...