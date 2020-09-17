Фритюрница Kitfort КТ-2025
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193649
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
3270
Управление
механическое
Количество емкостей
2
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
2/4.7 л
Габаритные размеры, см
47.4х35.5х25.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х28
Вес, кг.
5
Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2025
Видеообзор на Фритюрница Kitfort КТ-2025
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие
Теги товара: серебристые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
3270
Управление
механическое
Количество емкостей
2
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
2/4.7 л
Габаритные размеры, см
47.4х35.5х25.1
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Фритюрница Kitfort КТ-2025
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие
Теги товара: серебристые
Достоинства:
ЦЕНА И КАЧЕСТВО
Недостатки:
ИХ НЕТ
Комментарий:
хотела фритюрницу решила взять. долго выбирала и остановилась на этой. не пожалела есть устойчивые ножки резиновые .ручки чтобы переставить на другое место. три сетки одна большая и две маленькие что очень удобно можно одновременно приготовить два блюда или одно в большом количестве .есть зашита от перегрева. таймер. мыть удобно что не мало важно.не занимает много места. есть презент от производителя магнитек очень приятно. вообщем покупкой довольна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2025
Достоинства:
ЦЕНА И КАЧЕСТВО
Недостатки:
ИХ НЕТ
Комментарий:
хотела фритюрницу решила взять. долго выбирала и остановилась на этой. не пожалела есть устойчивые ножки резиновые .ручки чтобы переставить на другое место. три сетки одна большая и две маленькие что очень удобно можно одновременно приготовить два блюда или одно в большом количестве .есть зашита от перегрева. таймер. мыть удобно что не мало важно.не занимает много места. есть презент от производителя магнитек очень приятно. вообщем покупкой довольна.