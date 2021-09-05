Фритюрница Kitfort КТ-2009
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182996
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х22
Вес, кг.
2.7
Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2009
Фритюрница Kitfort KT-2009 хороша для небольшой семьи или одинокого человека, который не может себе отказать в удовольствии полакомиться золотистой картошечкой, румяными пончиками или хрустящей курочкой. Объем емкости для масла у нее всего 1 л – получится готовить небольшие порции без лишних расходов. Kitfort KT-2009 позволяет плавно регулировать температуру, чтобы каждому блюду создать идеальные для доведения до готовности условия. Крышку можно полностью снять, как и ручку корзины. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, которой не страшна коррозия, поэтому фритюрница прослужит долгие годы.
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Теги товара: серебристые
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Фритюрница Kitfort KT-2009 хороша для небольшой семьи или одинокого человека, который не может себе отказать в удовольствии полакомиться золотистой картошечкой, румяными пончиками или хрустящей курочкой. Объем емкости для масла у нее всего 1 л – получится готовить небольшие порции без лишних расходов. Kitfort KT-2009 позволяет плавно регулировать температуру, чтобы каждому блюду создать идеальные для доведения до готовности условия. Крышку можно полностью снять, как и ручку корзины. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, которой не страшна коррозия, поэтому фритюрница прослужит долгие годы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие
Теги товара: серебристые
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие
Теги товара: серебристые
Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали в сочетании с черным пластиком создаю красивый современный вид. Пластиковые детали предохраняют от ожогов. Объем фритюрницы позволяет расходовать не более одного литра масла. Предполагается приготовление разнообразных блюд (картофель,мясо,рыба, пончики). Быстрое приготовление.
Недостатки:
Объем готового блюда недостаточен для большой семьи.
Комментарий:
Неоднократно готовил картофель фри и жарил пирожки. Все понравилось. К покупке советую.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2009
Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали в сочетании с черным пластиком создаю красивый современный вид. Пластиковые детали предохраняют от ожогов. Объем фритюрницы позволяет расходовать не более одного литра масла. Предполагается приготовление разнообразных блюд (картофель,мясо,рыба, пончики). Быстрое приготовление.
Недостатки:
Объем готового блюда недостаточен для большой семьи.
Комментарий:
Неоднократно готовил картофель фри и жарил пирожки. Все понравилось. К покупке советую.