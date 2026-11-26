Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 110 руб.
В наличии
Код товара: 182045
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х10
Вес, кг.
3.85
Описание товара Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500
Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500 удобен в работе благодаря своему тонкому корпусу. Его основное назначение - распил заготовок из древесины, цветных металлов и листовой стали. Маятниковый ход и низкое ведение пильного полотна с пружинной опорой гарантируют точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для замены полотна без использования инструментов предусмотрена система Metabo Quick. Модель поставляется в надежном пластиковом кейсе.
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Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500 удобен в работе благодаря своему тонкому корпусу. Его основное назначение - распил заготовок из древесины, цветных металлов и листовой стали. Маятниковый ход и низкое ведение пильного полотна с пружинной опорой гарантируют точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для замены полотна без использования инструментов предусмотрена система Metabo Quick. Модель поставляется в надежном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500 - по цене 12110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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