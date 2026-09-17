Шинный светильник Arte lamp A3058PL-1WH
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Подсветка интерьерная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%320 руб. 680 руб.
В наличии
Код товара: 174027
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
320 руб. -53%
680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подсветка интерьерная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
234
Описание товара Шинный светильник Arte lamp A3058PL-1WH
Светильник собранный компанией Arte Lamp, который хорошо подходит для помещений сделанных в стиле хай-тек. Светильник трековый Arte Lamp A3058PL-1WH хорошо подходит для освещения помещений с площадью до 2 кв. м. В модели A3058PL-1WH устанавливаются лампы с цоколем e14 в количестве 1 штуки.
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Светильник собранный компанией Arte Lamp, который хорошо подходит для помещений сделанных в стиле хай-тек. Светильник трековый Arte Lamp A3058PL-1WH хорошо подходит для освещения помещений с площадью до 2 кв. м. В модели A3058PL-1WH устанавливаются лампы с цоколем e14 в количестве 1 штуки.
Шинный светильник Arte lamp A3058PL-1WH - этот товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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