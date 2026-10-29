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Принтер Canon Pixma G1410 купить с доставкой в Москве
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Принтер Canon Pixma G1410

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Принтер Canon Pixma G1410 - фото 1
Принтер Canon Pixma G1410 - фото 2
Принтер Canon Pixma G1410 - фото 3
Принтер Canon Pixma G1410 - фото 4
Принтер Canon Pixma G1410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
  • Принтер Canon Pixma G1410 - фото 1
  • Принтер Canon Pixma G1410 - фото 2
  • Принтер Canon Pixma G1410 - фото 3
  • Принтер Canon Pixma G1410 - фото 4
  • Принтер Canon Pixma G1410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 760 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 169091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Принтер Canon Pixma G1410
15 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры струйные
Размеры в упаковке, см
54х49х44
Вес, кг.
7.1

Описание товара Принтер Canon Pixma G1410

Принтер струйный Canon PIXMA G1410 черного цвета настольного типа предназначен для домашнего применения и использования в небольших офисах. Устройство осуществляет черно-белую и цветную печать струйным методом. Принтер оснащен системой непрерывной подачи чернил. Темп черно-белой печати достигает 8.8, а цветной – 5 стр/мин. Максимальное разрешение составляет 4800x1200 dpi. Также модель может печатать черно-белые и цветные фотографии с разрешением 10х15 см со скоростью 1 стр/мин. Емкость подачи устройства составляет 100 л.

Отзывы о товаре Принтер Canon Pixma G1410




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры струйные
Описание
Принтер струйный Canon PIXMA G1410 черного цвета настольного типа предназначен для домашнего применения и использования в небольших офисах. Устройство осуществляет черно-белую и цветную печать струйным методом. Принтер оснащен системой непрерывной подачи чернил. Темп черно-белой печати достигает 8.8, а цветной – 5 стр/мин. Максимальное разрешение составляет 4800x1200 dpi. Также модель может печатать черно-белые и цветные фотографии с разрешением 10х15 см со скоростью 1 стр/мин. Емкость подачи устройства составляет 100 л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Принтер Canon Pixma G1410 - по цене 15760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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