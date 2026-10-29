Принтер Canon Pixma G1410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 760 руб.
В наличии
Код товара: 169091
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х49х44
Вес, кг.
7.1
Описание товара Принтер Canon Pixma G1410
Принтер струйный Canon PIXMA G1410 черного цвета настольного типа предназначен для домашнего применения и использования в небольших офисах. Устройство осуществляет черно-белую и цветную печать струйным методом. Принтер оснащен системой непрерывной подачи чернил. Темп черно-белой печати достигает 8.8, а цветной – 5 стр/мин. Максимальное разрешение составляет 4800x1200 dpi. Также модель может печатать черно-белые и цветные фотографии с разрешением 10х15 см со скоростью 1 стр/мин. Емкость подачи устройства составляет 100 л.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Принтер струйный Canon PIXMA G1410 черного цвета настольного типа предназначен для домашнего применения и использования в небольших офисах. Устройство осуществляет черно-белую и цветную печать струйным методом. Принтер оснащен системой непрерывной подачи чернил. Темп черно-белой печати достигает 8.8, а цветной – 5 стр/мин. Максимальное разрешение составляет 4800x1200 dpi. Также модель может печатать черно-белые и цветные фотографии с разрешением 10х15 см со скоростью 1 стр/мин. Емкость подачи устройства составляет 100 л.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Купить Принтер Canon Pixma G1410 - по цене 15760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер Canon Pixma G1410