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Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный

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Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный - фото 1
Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP M180, 181
Цвет
черный
  • Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный - фото 1
  • Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168011
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP M180, 181
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, г.
700

Описание товара Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1100 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP M180, 181
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1100 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF530A для HP MFP M180/181, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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