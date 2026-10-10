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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85 купить с доставкой в Москве
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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85

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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб. 
Начислим 1052 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
30 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х31
Вес, кг.
14.41

Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85

Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85

Отзывы о товаре Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85 - данный товар вы можете купить по цене 30990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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