Пушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-100
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137016
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1300 м3/час
Мощность обогрева
100 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
121.5
Высота, см
70.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х68х51
Вес, кг.
38.7
Описание товара Пушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-100
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева. Используется в нежилых объектах с постоянной вентиляцией воздуха. Защита от перегрева, регулировка температуры. Объём топливного бака - 68л. Непрерывное время работы - 7 ч. Площадь обогрева -1000 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1300 м3/час
Мощность обогрева
100 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Таймер
нет
Ширина, см
121.5
Высота, см
70.5
Страна производитель
Китай
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева. Используется в нежилых объектах с постоянной вентиляцией воздуха. Защита от перегрева, регулировка температуры. Объём топливного бака - 68л. Непрерывное время работы - 7 ч. Площадь обогрева -1000 м2.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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