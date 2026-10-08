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Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M купить с доставкой в Москве
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Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловые завесы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
11 120 руб.  15 790 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 136965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M
11 120 руб. -30%
15 790 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловые завесы
Размеры в упаковке, см
86х19х17
Вес, кг.
7.4

Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M

Встроенный термостат для защиты от перегрева. Две ступени мощности нагрева. Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума.

Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловые завесы
Описание
Встроенный термостат для защиты от перегрева. Две ступени мощности нагрева. Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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