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Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд купить с доставкой в Москве
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Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд

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Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 1
Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 2
Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 3
Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 4
Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 1
  • Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 2
  • Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 3
  • Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 4
  • Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 114636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bright stars
Тип товара
Развивающая игрушка
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
70

Описание товара Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд

Тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия. Без центрального стержня. Колечки складываются в любом порядке. При нажатии на кнопку - разлетаются под веселую музыку.

Отзывы о товаре Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bright stars
Тип товара
Развивающая игрушка
Описание
Тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия. Без центрального стержня. Колечки складываются в любом порядке. При нажатии на кнопку - разлетаются под веселую музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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