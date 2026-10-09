Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 114636
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
910 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
70
Описание товара Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд
Тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия. Без центрального стержня. Колечки складываются в любом порядке. При нажатии на кнопку - разлетаются под веселую музыку.
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Тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия. Без центрального стержня. Колечки складываются в любом порядке. При нажатии на кнопку - разлетаются под веселую музыку.
Развивающая игрушка Bright Star-пирамидка Веселый бутерброд - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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