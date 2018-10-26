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Массажер для шеи и плеч Kragen (GESS-012)

(1)
Артикул: 111908
  • Массажер для шеи и плеч "Kragen"(GESS-012) - фото 1
  • Массажер для шеи и плеч "Kragen"(GESS-012) - фото 2
  • Массажер для шеи и плеч "Kragen"(GESS-012) - фото 3
Массажер для шеи и плеч "Kragen"(GESS-012) - фото 1
Массажер для шеи и плеч "Kragen"(GESS-012) - фото 2
Массажер для шеи и плеч "Kragen"(GESS-012) - фото 3
7 400 руб. 

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5 560 руб. 

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Артикул: 111908
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля шеи, для плечевого пояса
Питание от USBнет
Питание от сетида
Высота, см18
Длина, см14
Вес, кг1.4

Массажер для шеи и плеч Kragen (GESS-012) сделает вам массаж шейно-воротниковой зоны. Вам для этого всего лишь нужно разместить аппарат в нужном месте и включить его, а остальное он сделает сам.

 

Особенности и преимущества:

  • Эргономичность массажера позволяет более плотно прилегать к массируемой зоне, что повышает эффективность массажа.
  • Снимает мышечное напряжение.
  • Имеет таймер.
  • Во время массажа ваши руки остаются свободными.
  • Возможно питание от автомобильного прикуривателя.

Комплектация:

  • Массажер для шеи и плеч Kragen
  • Инструкция по применению
  • Упаковочная коробка

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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26.10.2018
Достоинства:
Отличный массажёр для дома, хорошо расслабляет мышцы спины и шеи, также очень здорово можно массировать икры на ногах, да и вообще любые группы мышц. Вращающиеся валики именно разминают, а не трясут вибрацией как большинство массажёров Есть адаптер для прикуривателя в авто. Инфракрасная согревающая подсветка.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил уже таких 4 штуки: жене и на подарки близким родственникам

Самовывоз невозможен
Массажер для шеи и плеч Kragen (GESS-012) - стоимость товара 7400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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