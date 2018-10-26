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|Бренд
|Gess
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для шеи, для плечевого пояса
|Питание от USB
|нет
|Питание от сети
|да
|Высота, см
|18
|Длина, см
|14
|Вес, кг
|1.4
Массажер для шеи и плеч Kragen (GESS-012) сделает вам массаж шейно-воротниковой зоны. Вам для этого всего лишь нужно разместить аппарат в нужном месте и включить его, а остальное он сделает сам.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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26.10.2018
Отличный массажёр для дома, хорошо расслабляет мышцы спины и шеи, также очень здорово можно массировать икры на ногах, да и вообще любые группы мышц. Вращающиеся валики именно разминают, а не трясут вибрацией как большинство массажёров Есть адаптер для прикуривателя в авто. Инфракрасная согревающая подсветка.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил уже таких 4 штуки: жене и на подарки близким родственникам