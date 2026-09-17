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Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610

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Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 1
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 2
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 3
Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 1
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 2
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 3
  • Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 110016
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
8000, 8500, 8500a, 8500a Plus
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х5
Вес, г.
488

Описание товара Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
8000, 8500, 8500a, 8500a Plus
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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