Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G

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|Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 7 405 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Lemark
|Тип товара
|Душевая система
|Диаметр верхнего душа
|20.4 см
|Кол-во режимов верхнего душа
|1
|Наличие мыльницы
|нет
|Наличие полочки
|нет
|Скрытый монтаж
|нет
|Функция Тропический дождь
|да
|Наличие крючка
|нет
|Смеситель с термостатом
|нет
|Наличие излива у смесителя
|нет
|Диаметр ручного душа
|6.6 см
|Кол-во режимов ручного душа
|1
|Страна бренда
|Чехия
|Цвет
|золото
|Высота душевой штанги
|147 см
|Длина душевого шланга
|150 см
|Вес, кг
|5.75
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