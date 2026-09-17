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Культиватор бензиновый Champion BC4311 купить с доставкой в Москве
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Культиватор бензиновый Champion BC4311

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Культиватор бензиновый Champion BC4311 - фото 1
Культиватор бензиновый Champion BC4311 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Культиватор бензиновый Champion BC4311 - фото 1
  • Культиватор бензиновый Champion BC4311 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
25 090 руб.  29 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77296
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
63х58х46
Вес, кг.
31.5

Описание товара Культиватор бензиновый Champion BC4311

Мощность - 3.5 л. с. Глубина вспахивания - до 23 см. Ширина обработки - 43 см



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Культиватор бензиновый Champion BC4311




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 3.5 л. с. Глубина вспахивания - до 23 см. Ширина обработки - 43 см


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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