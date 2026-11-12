Портативная колонка JBL Partybox 330 (JBLPB330BLKEP) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 330 (JBLPB330BLKEP) Black
Портативная колонка JBL PartyBox 330 - это мощное и динамичное устройство для любого мероприятия, создающее атмосферу настоящей вечеринки. С общей выходной мощностью 280 Вт она дарит глубокий, вибрирующий бас благодаря двум 6.5-дюймовым динамикам. Высокие частоты - четкие и яркие, благодаря двойным твитерам. Дизайн колонки отличается оригинальной формой с эффектом волны на боковых панелях, а эффектная подсветка, синхронизированная с ритмом, создает яркую визуальную атмосферу. Аккумулятора хватает до 18 часов воспроизведения, а функция быстрого заряда легко восстановит энергию для продолжения вечеринки. Встроенная съемная батарея позволяет легко заменить ее при необходимости, а телескопическая ручка и широкие колеса делают перемещение колонки максимально удобным. В колонке есть два входа для микрофонов и гитары, что идеально подходит для караоке или живых выступлений. Также подключайтесь к ТВ через обновленный оптический вход или используйте USB Type-C для высококачественного аудио. Если у вас много гостей, функция Auracast позволит объединять несколько JBL-колонок для увеличения звуковой мощи и охвата.
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