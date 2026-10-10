Акустическая система Samsung HW-B750F/RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 480 руб.
В наличии
Код товара: 751261
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.08х0.43х0.24
Вес, кг.
10.3
Описание товара Акустическая система Samsung HW-B750F/RU
Классический 5.1-канальный саундбар B-серии, ориентированный на мощное звуковое сопровождение. Производитель выделяет наличие 6 динамиков в основной панели, включая выделенные боковые излучатели для широкой фронтальной панорамы. Главный упор в описании сделан на беспроводной сабвуфер с функцией «Bass Boost», активируемой в один клик для максимальной отдачи в кино. Поддерживает форматы пространственного кодирования DTS Virtual:X и Dolby Audio, подключаясь к ТВ традиционным способом по HDMI ARC или оптике.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 930 руб.5983 руб. в СплитАкустическая система Samsung MX-ST40F/RU
-
В наличииЦена 29 590 руб.7398 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q600H/PY
-
В наличииЦена 31 940 руб.7985 руб. в СплитАкустическая система Samsung MX-ST50F/RU
-
В наличииЦена 36 490 руб.9123 руб. в СплитМинисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT
-
В наличииЦена 47 440 руб.11860 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q800H/PY
-
В наличииЦена 65 570 руб.16393 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q930H/PY
-
В наличииЦена 90 990 руб.22748 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q990H/PY
Классический 5.1-канальный саундбар B-серии, ориентированный на мощное звуковое сопровождение. Производитель выделяет наличие 6 динамиков в основной панели, включая выделенные боковые излучатели для широкой фронтальной панорамы. Главный упор в описании сделан на беспроводной сабвуфер с функцией «Bass Boost», активируемой в один клик для максимальной отдачи в кино. Поддерживает форматы пространственного кодирования DTS Virtual:X и Dolby Audio, подключаясь к ТВ традиционным способом по HDMI ARC или оптике.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-B750F/RU