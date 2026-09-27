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Блок питания HPE J9443A 630 купить с доставкой в Москве
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Блок питания HPE J9443A 630

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Блок питания HPE J9443A 630
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve 2910al и HP 3500yl-PoE+
Мощность, Вт
740
Макс. выходной ток, А
8
Выходное напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания HPE J9443A 630
7 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve 2910al и HP 3500yl-PoE+
Мощность, Вт
740
Макс. выходной ток, А
8
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
нет
Габаритные размеры
21,6 ? 38,1 ? 4,4 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блок питания HPE J9443A 630

HPE J9443A (ProCurve 630) — это резервный и/или внешний блок питания для сетевых коммутаторов. Его ставят, чтобы повысить отказоустойчивость инфраструктуры и добавить мощности для PoE?устройств.

Отзывы о товаре Блок питания HPE J9443A 630




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve 2910al и HP 3500yl-PoE+
Мощность, Вт
740
Макс. выходной ток, А
8
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
нет
Габаритные размеры
21,6 ? 38,1 ? 4,4 см
Страна производитель
Китай
Описание
HPE J9443A (ProCurve 630) — это резервный и/или внешний блок питания для сетевых коммутаторов. Его ставят, чтобы повысить отказоустойчивость инфраструктуры и добавить мощности для PoE?устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания HPE J9443A 630 - этот товар вы можете купить по цене 7650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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