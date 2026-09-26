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Характеристики
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750321
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Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6011N
Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт оснащён керамическим нагревательным элементом и работает от сети 230В. Устройство имеет два режима мощности - 1000Вт и 2000Вт, что позволяет подобрать оптимальный уровень обогрева помещения. Благодаря относительно небольшим габаритам и весу, его удобно использовать в домашних условиях, где требуется быстрое повышение температуры воздуха.
Модель выделяется наличием дистанционного управления, LED-дисплея и таймера на 24 часа, что обеспечивает удобство эксплуатации и гибкость настройки. Защита от перегрева и блокировка управления делают использование безопасным для всей семьи, включая детей.
Встроенный термостат с возможностью выбора температуры позволяет поддерживать комфортный микроклимат без лишних усилий. Два уровня мощности обеспечивают эффективный расход электроэнергии в зависимости от площади и текущих потребностей. Современное электронное управление упрощает настройку параметров.
Керамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный прогрев воздуха, а также долговечность работы без пересушивания воздуха. Наличие таймера на 24 часа и LED-дисплея отличает устройство среди большинства стандартных решений в данном классе.
Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт оснащён керамическим нагревательным элементом и работает от сети 230В. Устройство имеет два режима мощности - 1000Вт и 2000Вт, что позволяет подобрать оптимальный уровень обогрева помещения. Благодаря относительно небольшим габаритам и весу, его удобно использовать в домашних условиях, где требуется быстрое повышение температуры воздуха.
Модель выделяется наличием дистанционного управления, LED-дисплея и таймера на 24 часа, что обеспечивает удобство эксплуатации и гибкость настройки. Защита от перегрева и блокировка управления делают использование безопасным для всей семьи, включая детей.
Встроенный термостат с возможностью выбора температуры позволяет поддерживать комфортный микроклимат без лишних усилий. Два уровня мощности обеспечивают эффективный расход электроэнергии в зависимости от площади и текущих потребностей. Современное электронное управление упрощает настройку параметров.
Керамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный прогрев воздуха, а также долговечность работы без пересушивания воздуха. Наличие таймера на 24 часа и LED-дисплея отличает устройство среди большинства стандартных решений в данном классе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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