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Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N

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Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N - фото 1
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N - фото 2
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750320
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
тепловентилятор, пульт дистанционного управления
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N

Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт с двумя уровнями нагрева (1000Вт и 2000Вт) обеспечивает быстрый прогрев помещений и комфортную температуру, подходит для квартир, офисов и небольших коммерческих пространств. Керамический нагревательный элемент гарантирует долговечность и безопасность, а автоматическое движение направляющих потока воздуха способствует равномерному распределению тепла по комнате. Модель оснащена защитой от перегрева и функцией "Открытое окно", которая предотвращает излишние энергозатраты. Электронное управление с LED дисплеем позволяет удобно контролировать температуру, а пульт дистанционного управления обеспечивает легкость использования из любой точки помещения. Таймер на 8 часов и недельный таймер делают эксплуатацию устройства максимально гибкой и адаптированной к индивидуальному расписанию. Стильная стеклянная панель придаёт современный вид и легко вписывается в интерьер, а электронный термостат с точной настройкой создает оптимальные условия для поддержания комфортного микроклимата без постоянного контроля со стороны пользователя.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Комплектация
тепловентилятор, пульт дистанционного управления
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт с двумя уровнями нагрева (1000Вт и 2000Вт) обеспечивает быстрый прогрев помещений и комфортную температуру, подходит для квартир, офисов и небольших коммерческих пространств. Керамический нагревательный элемент гарантирует долговечность и безопасность, а автоматическое движение направляющих потока воздуха способствует равномерному распределению тепла по комнате. Модель оснащена защитой от перегрева и функцией "Открытое окно", которая предотвращает излишние энергозатраты. Электронное управление с LED дисплеем позволяет удобно контролировать температуру, а пульт дистанционного управления обеспечивает легкость использования из любой точки помещения. Таймер на 8 часов и недельный таймер делают эксплуатацию устройства максимально гибкой и адаптированной к индивидуальному расписанию. Стильная стеклянная панель придаёт современный вид и легко вписывается в интерьер, а электронный термостат с точной настройкой создает оптимальные условия для поддержания комфортного микроклимата без постоянного контроля со стороны пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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