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Характеристики
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750320
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Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6010N
Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт с двумя уровнями нагрева (1000Вт и 2000Вт) обеспечивает быстрый прогрев помещений и комфортную температуру, подходит для квартир, офисов и небольших коммерческих пространств.
Керамический нагревательный элемент гарантирует долговечность и безопасность, а автоматическое движение направляющих потока воздуха способствует равномерному распределению тепла по комнате. Модель оснащена защитой от перегрева и функцией "Открытое окно", которая предотвращает излишние энергозатраты.
Электронное управление с LED дисплеем позволяет удобно контролировать температуру, а пульт дистанционного управления обеспечивает легкость использования из любой точки помещения. Таймер на 8 часов и недельный таймер делают эксплуатацию устройства максимально гибкой и адаптированной к индивидуальному расписанию.
Стильная стеклянная панель придаёт современный вид и легко вписывается в интерьер, а электронный термостат с точной настройкой создает оптимальные условия для поддержания комфортного микроклимата без постоянного контроля со стороны пользователя.
Компактный тепловентилятор мощностью 2000Вт с двумя уровнями нагрева (1000Вт и 2000Вт) обеспечивает быстрый прогрев помещений и комфортную температуру, подходит для квартир, офисов и небольших коммерческих пространств.
Керамический нагревательный элемент гарантирует долговечность и безопасность, а автоматическое движение направляющих потока воздуха способствует равномерному распределению тепла по комнате. Модель оснащена защитой от перегрева и функцией "Открытое окно", которая предотвращает излишние энергозатраты.
Электронное управление с LED дисплеем позволяет удобно контролировать температуру, а пульт дистанционного управления обеспечивает легкость использования из любой точки помещения. Таймер на 8 часов и недельный таймер делают эксплуатацию устройства максимально гибкой и адаптированной к индивидуальному расписанию.
Стильная стеклянная панель придаёт современный вид и легко вписывается в интерьер, а электронный термостат с точной настройкой создает оптимальные условия для поддержания комфортного микроклимата без постоянного контроля со стороны пользователя.
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