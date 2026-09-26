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Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750319
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Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K
Тепловентилятор подходит для эффективного обогрева помещений благодаря мощности 2000 Вт и двум режимам работы - 1300 и 2000 Вт. Высота устройства составляет 78 см, что обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате. Керамический нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и энергоэффективность.
Модель оснащена системой защиты от опрокидывания, широким углом поворота и 24-часовым таймером, что делает эксплуатацию безопасной и удобной. Эффект камина с реалистичным пламенем создаёт уютную атмосферу, а низкий уровень шума позволяет использовать устройство даже ночью.
Электронное управление реализовано через панель на корпусе и пульт ДУ, что обеспечивает полный контроль над настройками. LED-дисплей позволяет легко отслеживать текущий режим работы. Регулируемая температура помогает подобрать оптимальный климат для любого помещения.
В данной модели реализован современный дизайн с эргономичной конструкцией, сочетающей стиль и функциональность. Керамический элемент и эффект камина выделяют устройство среди стандартных обогревателей, предоставляя не только тепло, но и эстетическое удовольствие.
Тепловентилятор подходит для эффективного обогрева помещений благодаря мощности 2000 Вт и двум режимам работы - 1300 и 2000 Вт. Высота устройства составляет 78 см, что обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате. Керамический нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и энергоэффективность.
Модель оснащена системой защиты от опрокидывания, широким углом поворота и 24-часовым таймером, что делает эксплуатацию безопасной и удобной. Эффект камина с реалистичным пламенем создаёт уютную атмосферу, а низкий уровень шума позволяет использовать устройство даже ночью.
Электронное управление реализовано через панель на корпусе и пульт ДУ, что обеспечивает полный контроль над настройками. LED-дисплей позволяет легко отслеживать текущий режим работы. Регулируемая температура помогает подобрать оптимальный климат для любого помещения.
В данной модели реализован современный дизайн с эргономичной конструкцией, сочетающей стиль и функциональность. Керамический элемент и эффект камина выделяют устройство среди стандартных обогревателей, предоставляя не только тепло, но и эстетическое удовольствие.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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