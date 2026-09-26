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Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K

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Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K - фото 1
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K - фото 2
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K - фото 3
  • Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750319
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K

Тепловентилятор подходит для эффективного обогрева помещений благодаря мощности 2000 Вт и двум режимам работы - 1300 и 2000 Вт. Высота устройства составляет 78 см, что обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате. Керамический нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и энергоэффективность. Модель оснащена системой защиты от опрокидывания, широким углом поворота и 24-часовым таймером, что делает эксплуатацию безопасной и удобной. Эффект камина с реалистичным пламенем создаёт уютную атмосферу, а низкий уровень шума позволяет использовать устройство даже ночью. Электронное управление реализовано через панель на корпусе и пульт ДУ, что обеспечивает полный контроль над настройками. LED-дисплей позволяет легко отслеживать текущий режим работы. Регулируемая температура помогает подобрать оптимальный климат для любого помещения. В данной модели реализован современный дизайн с эргономичной конструкцией, сочетающей стиль и функциональность. Керамический элемент и эффект камина выделяют устройство среди стандартных обогревателей, предоставляя не только тепло, но и эстетическое удовольствие.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Leonord LPTC-6009K




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-240 В
Термостат
да
Управление
электронное
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор подходит для эффективного обогрева помещений благодаря мощности 2000 Вт и двум режимам работы - 1300 и 2000 Вт. Высота устройства составляет 78 см, что обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате. Керамический нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и энергоэффективность. Модель оснащена системой защиты от опрокидывания, широким углом поворота и 24-часовым таймером, что делает эксплуатацию безопасной и удобной. Эффект камина с реалистичным пламенем создаёт уютную атмосферу, а низкий уровень шума позволяет использовать устройство даже ночью. Электронное управление реализовано через панель на корпусе и пульт ДУ, что обеспечивает полный контроль над настройками. LED-дисплей позволяет легко отслеживать текущий режим работы. Регулируемая температура помогает подобрать оптимальный климат для любого помещения. В данной модели реализован современный дизайн с эргономичной конструкцией, сочетающей стиль и функциональность. Керамический элемент и эффект камина выделяют устройство среди стандартных обогревателей, предоставляя не только тепло, но и эстетическое удовольствие.
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