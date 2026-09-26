Тепловентилятор Leonord LPTC-6008

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Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750318
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Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом мощностью 2000 Вт предназначен для эффективного обогрева бытовых и офисных помещений. Прибор оснащён двумя режимами мощности 1000 и 2000 Вт, что позволяет оптимально подобрать интенсивность обогрева исходя из размера помещения и индивидуальных потребностей пользователя.
Модель выделяется наличием широкого угла поворота и встроенного LED-дисплея для удобного контроля параметров работы. Регулируемый термостат и дистанционное управление обеспечивают комфортную эксплуатацию, а защита от перегрева и опрокидывания повышает уровень безопасности.
Тепловентилятор оснащён таймером до 24 часов, что удобно для автоматизации работы прибора и экономии электроэнергии. Компактные размеры и стильный дизайн хорошо вписываются в современный интерьер, а простота установки не требует специальных навыков.
Использование керамического нагревательного элемента обеспечивает быструю и равномерную подачу тепла с минимальным уровнем шума. Функция дистанционного управления и широкий угол поворота делают устройство удобным для обогрева различных зон помещения.
Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом мощностью 2000 Вт предназначен для эффективного обогрева бытовых и офисных помещений. Прибор оснащён двумя режимами мощности 1000 и 2000 Вт, что позволяет оптимально подобрать интенсивность обогрева исходя из размера помещения и индивидуальных потребностей пользователя.
Модель выделяется наличием широкого угла поворота и встроенного LED-дисплея для удобного контроля параметров работы. Регулируемый термостат и дистанционное управление обеспечивают комфортную эксплуатацию, а защита от перегрева и опрокидывания повышает уровень безопасности.
Тепловентилятор оснащён таймером до 24 часов, что удобно для автоматизации работы прибора и экономии электроэнергии. Компактные размеры и стильный дизайн хорошо вписываются в современный интерьер, а простота установки не требует специальных навыков.
Использование керамического нагревательного элемента обеспечивает быструю и равномерную подачу тепла с минимальным уровнем шума. Функция дистанционного управления и широкий угол поворота делают устройство удобным для обогрева различных зон помещения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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