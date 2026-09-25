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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX) купить с доставкой в Москве
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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX) - фото 1
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX) - фото 2
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748892
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Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
24
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX)

Петличный микрофон DJI — лёгкое решение для записи голоса и создания мобильного контента. Беспроводное подключение помогает сохранить свободу движений, а вес всего 10 г делает микрофон практически незаметным при использовании. Конденсаторный принцип действия и всенаправленная диаграмма направленности обеспечивают чувствительность 24 дБ и удобный захват звука вокруг микрофона. Модель оснащена разъёмами jack 3.5 мм и USB Type-C, а кабель длиной 1,2 м добавляет гибкости при подключении. Подсветка отсутствует — лаконичный формат без лишних деталей.

Отзывы о товаре Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX)




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Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
24
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Петличный микрофон DJI — лёгкое решение для записи голоса и создания мобильного контента. Беспроводное подключение помогает сохранить свободу движений, а вес всего 10 г делает микрофон практически незаметным при использовании. Конденсаторный принцип действия и всенаправленная диаграмма направленности обеспечивают чувствительность 24 дБ и удобный захват звука вокруг микрофона. Модель оснащена разъёмами jack 3.5 мм и USB Type-C, а кабель длиной 1,2 м добавляет гибкости при подключении. Подсветка отсутствует — лаконичный формат без лишних деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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