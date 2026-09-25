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Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм купить с доставкой в Москве
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Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм

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Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 1
Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 2
Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 3
Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 4
Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 5
Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 6
Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
пенополиуретан
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 1
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 2
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 3
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 4
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 5
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 6
  • Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
пенополиуретан
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х25х11
Вес, кг.
1.66

Описание товара Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм

Игольчатый валик по бетону Сибртех 81108 шириной 600 мм применяется для заливки бетонных стяжек пола и необходим во время проведения ремонтных и строительных работ. Иглы длиной 26 мм позволяют качественно выровнять поверхность и удалить воздушные пузыри.

Преимущества

  • Эффективная обработка участков большой площади — ширина валика составляет 600 мм.
  • Долговечность — бюгель изготовлен из прочной и износостойкой стали.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — валик изготовлен из легкого, прочного полипропилена.



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Отзывы о товаре Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
пенополиуретан
Страна производитель
Россия
Описание

Игольчатый валик по бетону Сибртех 81108 шириной 600 мм применяется для заливки бетонных стяжек пола и необходим во время проведения ремонтных и строительных работ. Иглы длиной 26 мм позволяют качественно выровнять поверхность и удалить воздушные пузыри.

Преимущества

  • Эффективная обработка участков большой площади — ширина валика составляет 600 мм.
  • Долговечность — бюгель изготовлен из прочной и износостойкой стали.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — валик изготовлен из легкого, прочного полипропилена.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81108, 600 мм - по цене 720 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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