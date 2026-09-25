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Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping купить с доставкой в Москве
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Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping

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Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 1
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 2
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 3
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 4
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 5
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 6
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 7
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 8
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 9
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 10
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 11
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 12
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 13
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 14
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 15
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 16
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 17
Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Материал
сталь, полиэстер, полиэтилен
Материал основной части
полиэстер
Материал колышек
сталь
Водонепроницаемость тента, мм вод. ст.
800
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 1
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 2
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 3
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 4
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 5
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 6
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 7
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 8
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 9
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 10
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 11
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 12
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 13
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 14
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 15
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 16
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 17
  • Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping
3 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Цвет
белый
Материал
сталь, полиэстер, полиэтилен
Материал основной части
полиэстер
Материал колышек
сталь
Количество комнат
1
Количество мест
3
Количество окон
1
Количество слоев
2
Водонепроницаемость тента, мм вод. ст.
800
Габариты, см
210 x 210 x 130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х18х16
Вес, кг.
3.03

Описание товара Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping

Палатка туристическая 3-местная Palisad Camping 69522 размером 210 x 210 x 130 см позволяет с комфортом отдохнуть и выспаться на свежем воздухе. Пригодится любителям активного времяпрепровождения в походе, на охоте, рыбалке, пикнике. Двухслойная палатка рассчитана на эксплуатацию летом и весной. Благодаря простой конструкции она легко устанавливается, поэтому подходит для неопытных туристов.

Преимущества

  • Двухслойная конструкция — внутренний тент выполнен из дышащего полиэстера, а наружный — из плотного (190Т).
  • Надежное напольное покрытие — непромокаемый армированный полиэтилен 110 G гарантирует комфортный отдых даже при высокой влажности.
  • Водостойкость — силиконовая пропитка придает палатке водостойкость PU800 мм, за счет чего она легко выдерживает мелкий дождь.
  • Защита от насекомых — москитная сетка предотвращает проникновение комаров, мух и ос, поэтому можно открывать вход для вентиляции палатки.
  • Удобный тамбур — небольшое пространство у входа позволяет хранить мелкие вещи под козырьком, защищая их от промокания.
  • Легкая транспортировка — благодаря чехлу в комплекте и небольшому весу 3,2 кг палатку удобно брать с собой в поездки.

Отзывы о товаре Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Цвет
белый
Материал
сталь, полиэстер, полиэтилен
Материал основной части
полиэстер
Материал колышек
сталь
Количество комнат
1
Количество мест
3
Количество окон
1
Количество слоев
2
Водонепроницаемость тента, мм вод. ст.
800
Габариты, см
210 x 210 x 130
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Страна производитель
Китай
Описание

Палатка туристическая 3-местная Palisad Camping 69522 размером 210 x 210 x 130 см позволяет с комфортом отдохнуть и выспаться на свежем воздухе. Пригодится любителям активного времяпрепровождения в походе, на охоте, рыбалке, пикнике. Двухслойная палатка рассчитана на эксплуатацию летом и весной. Благодаря простой конструкции она легко устанавливается, поэтому подходит для неопытных туристов.

Преимущества

  • Двухслойная конструкция — внутренний тент выполнен из дышащего полиэстера, а наружный — из плотного (190Т).
  • Надежное напольное покрытие — непромокаемый армированный полиэтилен 110 G гарантирует комфортный отдых даже при высокой влажности.
  • Водостойкость — силиконовая пропитка придает палатке водостойкость PU800 мм, за счет чего она легко выдерживает мелкий дождь.
  • Защита от насекомых — москитная сетка предотвращает проникновение комаров, мух и ос, поэтому можно открывать вход для вентиляции палатки.
  • Удобный тамбур — небольшое пространство у входа позволяет хранить мелкие вещи под козырьком, защищая их от промокания.
  • Легкая транспортировка — благодаря чехлу в комплекте и небольшому весу 3,2 кг палатку удобно брать с собой в поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping - стоимость товара 3380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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