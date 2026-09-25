Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping
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Характеристики
Описание товара Палатка двухслойная трехместная PALISAD 69522, 210x210x130 см, Camping
Палатка туристическая 3-местная Palisad Camping 69522 размером 210 x 210 x 130 см позволяет с комфортом отдохнуть и выспаться на свежем воздухе. Пригодится любителям активного времяпрепровождения в походе, на охоте, рыбалке, пикнике. Двухслойная палатка рассчитана на эксплуатацию летом и весной. Благодаря простой конструкции она легко устанавливается, поэтому подходит для неопытных туристов.
Преимущества
- Двухслойная конструкция — внутренний тент выполнен из дышащего полиэстера, а наружный — из плотного (190Т).
- Надежное напольное покрытие — непромокаемый армированный полиэтилен 110 G гарантирует комфортный отдых даже при высокой влажности.
- Водостойкость — силиконовая пропитка придает палатке водостойкость PU800 мм, за счет чего она легко выдерживает мелкий дождь.
- Защита от насекомых — москитная сетка предотвращает проникновение комаров, мух и ос, поэтому можно открывать вход для вентиляции палатки.
- Удобный тамбур — небольшое пространство у входа позволяет хранить мелкие вещи под козырьком, защищая их от промокания.
- Легкая транспортировка — благодаря чехлу в комплекте и небольшому весу 3,2 кг палатку удобно брать с собой в поездки.
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Палатка туристическая 3-местная Palisad Camping 69522 размером 210 x 210 x 130 см позволяет с комфортом отдохнуть и выспаться на свежем воздухе. Пригодится любителям активного времяпрепровождения в походе, на охоте, рыбалке, пикнике. Двухслойная палатка рассчитана на эксплуатацию летом и весной. Благодаря простой конструкции она легко устанавливается, поэтому подходит для неопытных туристов.
Преимущества
- Двухслойная конструкция — внутренний тент выполнен из дышащего полиэстера, а наружный — из плотного (190Т).
- Надежное напольное покрытие — непромокаемый армированный полиэтилен 110 G гарантирует комфортный отдых даже при высокой влажности.
- Водостойкость — силиконовая пропитка придает палатке водостойкость PU800 мм, за счет чего она легко выдерживает мелкий дождь.
- Защита от насекомых — москитная сетка предотвращает проникновение комаров, мух и ос, поэтому можно открывать вход для вентиляции палатки.
- Удобный тамбур — небольшое пространство у входа позволяет хранить мелкие вещи под козырьком, защищая их от промокания.
- Легкая транспортировка — благодаря чехлу в комплекте и небольшому весу 3,2 кг палатку удобно брать с собой в поездки.
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