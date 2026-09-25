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Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping купить с доставкой в Москве
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Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping

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Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 1
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 2
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 3
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 4
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 5
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 6
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 7
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 8
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 9
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 10
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 11
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 12
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 13
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 14
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 15
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 16
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 17
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 18
Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
зеленый
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 1
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 2
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 3
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 4
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 5
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 6
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 7
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 8
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 9
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 10
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 11
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 12
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 13
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 14
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 15
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 16
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 17
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 18
  • Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
кресло
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
зеленый
Высота в разложенном виде, мм
700
Высота в сложенном виде, мм
200
Длина в разложенном виде, мм
526
Длина в сложенном виде, мм
850
Ширина в разложенном виде, мм
850
Ширина в сложенном виде, мм
850
Габариты, см
85x46x85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х75х10
Вес, кг.
3.25

Описание товара Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping

Круглое кресло Palisad Camping 69607 размером 85х46х85 см пригодится всем любителям активного отдыха. Используйте его как туристическое складное кресло с высокой спинкой на пикнике, в кемпинге или на рыбалке. На даче оно станет отличной альтернативой стандартным садовым стульям со спинкой, а складной механизм позволит быстро убрать его в кладовку.

Преимущества

  • Усиленная конструкция — каркас из стальных трубок диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
  • Всепогодный материал — полиэстер 600D устойчив к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
  • Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
  • Эргономичность — широкое и глубокое сиденье с мягкой спинкой обеспечивает максимальный комфорт.

*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
кресло
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
зеленый
Высота в разложенном виде, мм
700
Высота в сложенном виде, мм
200
Длина в разложенном виде, мм
526
Длина в сложенном виде, мм
850
Ширина в разложенном виде, мм
850
Ширина в сложенном виде, мм
850
Развернуть
Габариты, см
85x46x85
Страна производитель
Китай
Описание

Круглое кресло Palisad Camping 69607 размером 85х46х85 см пригодится всем любителям активного отдыха. Используйте его как туристическое складное кресло с высокой спинкой на пикнике, в кемпинге или на рыбалке. На даче оно станет отличной альтернативой стандартным садовым стульям со спинкой, а складной механизм позволит быстро убрать его в кладовку.

Преимущества

  • Усиленная конструкция — каркас из стальных трубок диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
  • Всепогодный материал — полиэстер 600D устойчив к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
  • Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
  • Эргономичность — широкое и глубокое сиденье с мягкой спинкой обеспечивает максимальный комфорт.

*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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