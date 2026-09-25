Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping
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Характеристики
Описание товара Кресло круглое PALISAD 69607, 85х46х85 см, Camping
Круглое кресло Palisad Camping 69607 размером 85х46х85 см пригодится всем любителям активного отдыха. Используйте его как туристическое складное кресло с высокой спинкой на пикнике, в кемпинге или на рыбалке. На даче оно станет отличной альтернативой стандартным садовым стульям со спинкой, а складной механизм позволит быстро убрать его в кладовку.
Преимущества
- Усиленная конструкция — каркас из стальных трубок диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
- Всепогодный материал — полиэстер 600D устойчив к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
- Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
- Эргономичность — широкое и глубокое сиденье с мягкой спинкой обеспечивает максимальный комфорт.
*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.
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Круглое кресло Palisad Camping 69607 размером 85х46х85 см пригодится всем любителям активного отдыха. Используйте его как туристическое складное кресло с высокой спинкой на пикнике, в кемпинге или на рыбалке. На даче оно станет отличной альтернативой стандартным садовым стульям со спинкой, а складной механизм позволит быстро убрать его в кладовку.
Преимущества
- Усиленная конструкция — каркас из стальных трубок диаметром 22 мм выдерживает нагрузку до 120 кг*.
- Всепогодный материал — полиэстер 600D устойчив к перепадам температур, воздействию УФ-лучей и влаги.
- Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
- Эргономичность — широкое и глубокое сиденье с мягкой спинкой обеспечивает максимальный комфорт.
*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.
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