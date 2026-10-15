Top.Mail.Ru
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 1
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 2
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 3
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 4
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 5
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 6
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 7
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 8
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 9
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 10
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 11
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 12
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 13
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 14
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 15
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 16
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 17
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 18
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумка
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Ручка для переноски
да
Количество карманов
1
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 1
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 2
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 3
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 4
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 5
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 6
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 7
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 8
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 9
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 10
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 11
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 12
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 13
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 14
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 15
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 16
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 17
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 18
  • Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 шт
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA, пенополиэтилен
Ручка для переноски
да
Количество карманов
1
Габариты (ШxВxГ)
270x420x330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х9
Вес, г.
710

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping

Термосумка Palisad Camping 69602 размером 42 х 27 х 33 см не дает охлажденным продуктам и напиткам нагреться, а горячим — остыть. Теплоизоляционный слой изготовлен из материалов PEVA, EPE, обладающих низкой теплопроводностью, и эффективно поддерживает температуру в основном отделении. Термосумка с удобными ручками для транспортировки пригодится в поездке или на пикнике.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
  • Продуманная конструкция — в объемный боковой карман можно сложить столовые приборы.
  • Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.

Отзывы о товаре Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 шт
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA, пенополиэтилен
Ручка для переноски
да
Количество карманов
1
Габариты (ШxВxГ)
270x420x330 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Термосумка Palisad Camping 69602 размером 42 х 27 х 33 см не дает охлажденным продуктам и напиткам нагреться, а горячим — остыть. Теплоизоляционный слой изготовлен из материалов PEVA, EPE, обладающих низкой теплопроводностью, и эффективно поддерживает температуру в основном отделении. Термосумка с удобными ручками для транспортировки пригодится в поездке или на пикнике.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
  • Продуманная конструкция — в объемный боковой карман можно сложить столовые приборы.
  • Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping - стоимость товара 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...