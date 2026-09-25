Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 743424
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Загружаем...
4 870 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.15х0.12
Вес, кг.
16.6
Описание товара Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895 используется в автосервисах и предназначено для ремонта двигателя в моторном отсеке автомобиля. Грузоподъемность 500 кг позволяет работать практически с любыми двигателями.
Преимущества
- Универсальность — благодаря регулировке ширины установки опор устройство подходит для большинства автомобилей.
- Прочность — металлические цепи устойчивы к разрыву и выдерживают многократные нагрузки.
- Надежность — на цепях имеются фиксаторы, удерживающие двигатель.
- Долговечность — стальная конструкция устойчива к образованию коррозии.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895 используется в автосервисах и предназначено для ремонта двигателя в моторном отсеке автомобиля. Грузоподъемность 500 кг позволяет работать практически с любыми двигателями.
Преимущества
- Универсальность — благодаря регулировке ширины установки опор устройство подходит для большинства автомобилей.
- Прочность — металлические цепи устойчивы к разрыву и выдерживают многократные нагрузки.
- Надежность — на цепях имеются фиксаторы, удерживающие двигатель.
- Долговечность — стальная конструкция устойчива к образованию коррозии.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - стоимость товара 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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