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Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 купить с доставкой в Москве
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Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120

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Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 1
Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 2
Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 3
Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 4
Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 5
Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 6
Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 1
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 2
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 3
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 4
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 5
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 6
  • Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743423
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х12х11
Вес, кг.
1.26

Описание товара Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120

Противооткатный упор Matrix 56785 размером 200 х 115 х 120 мм не дает легковому автомобилю или прицепу скатываться при остановке на наклонной или неровной поверхности. Упор, или башмак, необходим также в случае подъема автомобиля на домкрате для ремонта или замены колеса. Пригодится в дороге, также будет полезен в гараже и на станции СТО.

Преимущества

  • Пластичность — упор из технической резины легко восстанавливает форму после сжатия.
  • Надежное сцепление с колесом и основанием — башмак имеет ребристую поверхность.
  • Возможность зимнего использования — резина, из которой изготовлен упор, устойчива к низким температурам.

Отзывы о товаре Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Россия
Описание

Противооткатный упор Matrix 56785 размером 200 х 115 х 120 мм не дает легковому автомобилю или прицепу скатываться при остановке на наклонной или неровной поверхности. Упор, или башмак, необходим также в случае подъема автомобиля на домкрате для ремонта или замены колеса. Пригодится в дороге, также будет полезен в гараже и на станции СТО.

Преимущества

  • Пластичность — упор из технической резины легко восстанавливает форму после сжатия.
  • Надежное сцепление с колесом и основанием — башмак имеет ребристую поверхность.
  • Возможность зимнего использования — резина, из которой изготовлен упор, устойчива к низким температурам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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