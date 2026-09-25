Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Упор противооткатной Matrix 56785, 200х115х120
Противооткатный упор Matrix 56785 размером 200 х 115 х 120 мм не дает легковому автомобилю или прицепу скатываться при остановке на наклонной или неровной поверхности. Упор, или башмак, необходим также в случае подъема автомобиля на домкрате для ремонта или замены колеса. Пригодится в дороге, также будет полезен в гараже и на станции СТО.
Преимущества
- Пластичность — упор из технической резины легко восстанавливает форму после сжатия.
- Надежное сцепление с колесом и основанием — башмак имеет ребристую поверхность.
- Возможность зимнего использования — резина, из которой изготовлен упор, устойчива к низким температурам.
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Противооткатный упор Matrix 56785 размером 200 х 115 х 120 мм не дает легковому автомобилю или прицепу скатываться при остановке на наклонной или неровной поверхности. Упор, или башмак, необходим также в случае подъема автомобиля на домкрате для ремонта или замены колеса. Пригодится в дороге, также будет полезен в гараже и на станции СТО.
Преимущества
- Пластичность — упор из технической резины легко восстанавливает форму после сжатия.
- Надежное сцепление с колесом и основанием — башмак имеет ребристую поверхность.
- Возможность зимнего использования — резина, из которой изготовлен упор, устойчива к низким температурам.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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