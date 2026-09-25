Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт.
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 743422
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750 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х14
Вес, г.
540
Описание товара Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт.
Противооткатные башмаки Matrix 56780 поставляются в комплекте из 2 шт. и предназначены для установки под колеса легкового автомобиля или прицепа. Башмаки, или упоры, не дают транспортному средству скатиться со склона или сместиться во время подъема на домкрате. Пригодятся автовладельцам, а также будут полезны мастерам по ремонту авто.
Преимущества
- Надежное сцепление с колесами — упоры имеют рифленую поверхность.
- Водостойкость — пластиковые упоры не боятся осадков, загрязнения легко можно смыть.
- Дополнительные возможности — благодаря отверстиям в корпусе башмаки можно закрепить на поверхности и использовать для ограничения въезда на парковочное место.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Противооткатные башмаки Matrix 56780 поставляются в комплекте из 2 шт. и предназначены для установки под колеса легкового автомобиля или прицепа. Башмаки, или упоры, не дают транспортному средству скатиться со склона или сместиться во время подъема на домкрате. Пригодятся автовладельцам, а также будут полезны мастерам по ремонту авто.
Преимущества
- Надежное сцепление с колесами — упоры имеют рифленую поверхность.
- Водостойкость — пластиковые упоры не боятся осадков, загрязнения легко можно смыть.
- Дополнительные возможности — благодаря отверстиям в корпусе башмаки можно закрепить на поверхности и использовать для ограничения въезда на парковочное место.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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